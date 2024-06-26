Дешевые шины могут стоить вам безопасности и денег

Эксперт объяснил различия между премиальными и экономичными шинами на рынке

0:51 Your browser does not support the audio element. Авто

На российском рынке представлено множество марок автомобильных шин, которые условно делятся на три ценовые категории: премиум, средний и эконом.

Фото: Wikipedia by TUBS is licensed under CC BY-SA 3.0

Владелец автосервиса Fit Service Николай Погуляев в интервью "Autonews.ru" отметил, что основное различие между дорогими и дешевыми шинами заключается в показателях безопасности.

Премиальные шины обеспечивают лучшее сцепление, меньший тормозной путь и устойчивость в поворотах, тогда как дешевые шины, содержащие больше сажи, тяжелее, создают значительный шум, быстрее изнашиваются и могут увеличить расход топлива и износ деталей подвески. Автовладельцы выбирают шины на основе тестов, рейтингов и характеристик, таких как износостойкость и уровень шума.