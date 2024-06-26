Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зрители полюбили сериал "Пёс" не только из-за собаки
Гейтс предрёк американским компаниям проблемы в случае возвращения к власти Трампа
Эффективная альтернатива антидождю: экономия без потери качества
В Южной Осетии приостановили действие закона об ОСАГО
Как дрессировать питомца на даче
Желтеют листья свёклы? Вот как решить эту проблему
Инструктор рассказала, что такое флоу йога
Пять советов по уходу за ногами летом: сохраните свежесть и красоту даже на пляже
Шесть тайных мест для нанесения парфюма: как раскрыть аромат в полной мере
Неожиданная угроза: почему нельзя оставлять эти вещи в машине летом

Безопасность в жару: вещи, которые не должны оставаться в машине

1:28
Авто

В последние годы летние месяцы ассоциируются с аномальной жарой. В таких условиях водителям часто приходится садиться за руль автомобиля. К счастью, проветривание салона и включение кондиционера помогают справляться с жарой. Однако проблемы могут возникнуть, когда автомобилист покидает транспортное средство.

Безопасность в жару: вещи, которые не должны оставаться в машине
Фото: openverse by Lucinho Photography is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Если в салоне припаркованной машины остаются определённые вещи, последствия могут быть серьёзными.

О каких предметах идет речь?

Пластиковые бутылки

Под воздействием высоких температур пластик выделяет опасные соединения, которые могут попасть в жидкость. Кроме того, прямые солнечные лучи могут нагревать пластик, и он может сработать как линза. Поэтому в жаркую погоду не стоит оставлять ёмкости с напитками в автомобиле.

Очки

Многие водители кладут очки для зрения и солнцезащитные очки на переднюю панель. Пластиковые и металлические части очков могут сильно нагреваться, что может привести к ожогам при их использовании. Также увеличительные линзы могут стать причиной возгорания.

Устройства

В жаркую погоду нельзя оставлять в машине смартфоны, планшеты и ноутбуки. При сильном нагреве они могут выйти из строя или даже взорваться. Летом на сиденьях не следует оставлять зажигалки: под воздействием высоких температур они могут лопнуть.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Стало известно, в какую страну отправил учиться детей певец Филипп Киркоров

Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.

Стало известно, где учатся дети Филиппа Киркорова
Этот июльский уход за томатами гарантирует вам огромные, сочные плоды
Простой секрет обильного и крупного урожая томатов: вот что нужно сделать в июле
Почему прогрев двигателя летом — секрет долгой жизни вашего авто
Чулпан Хаматова назвала настоящую причину своего увольнения из Нового Рижского театра
СМИ установили для Байдена очень низкую планку в дебатах с Трампом Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Как чистотел может защитить ваш сад и огород от вредителей и болезней
Агата Муцениеце показала последствия пластики лица: "Наконец-то у меня ни одной морщинки"
В борьбе со слизнями помогут 2 эффективных метода: химикаты не нужны
В борьбе со слизнями помогут 2 эффективных метода: химикаты не нужны
Последние материалы
Чесночный крем-суп с картофелем: секреты приготовления
Влияние давления в шинах на управляемость автомобиля
Более половины россиян боятся столкнуться с обманом при покупке недвижимости
Apple намерена автоматизировать производство iPhone с помощью роботов
Эльдар Рязанов считал кино наркотиком и думал, что не каждый человек умеет любить
Сколько максимум лет могут прожить домашние коты и кошки
Интересные варианты применения старых газет
Как девушке накачать руки? Ответила тренер
AMVET: 40% молодежи погибнет без света, воды и интернета
Лесные пожары в мире участились вдвое за 20 лет, подсчитали австралийские климатологи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников