Неожиданная угроза: почему нельзя оставлять эти вещи в машине летом

Безопасность в жару: вещи, которые не должны оставаться в машине

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В последние годы летние месяцы ассоциируются с аномальной жарой. В таких условиях водителям часто приходится садиться за руль автомобиля. К счастью, проветривание салона и включение кондиционера помогают справляться с жарой. Однако проблемы могут возникнуть, когда автомобилист покидает транспортное средство.

Фото: openverse by Lucinho Photography is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Если в салоне припаркованной машины остаются определённые вещи, последствия могут быть серьёзными.

О каких предметах идет речь?

Пластиковые бутылки

Под воздействием высоких температур пластик выделяет опасные соединения, которые могут попасть в жидкость. Кроме того, прямые солнечные лучи могут нагревать пластик, и он может сработать как линза. Поэтому в жаркую погоду не стоит оставлять ёмкости с напитками в автомобиле.

Очки

Многие водители кладут очки для зрения и солнцезащитные очки на переднюю панель. Пластиковые и металлические части очков могут сильно нагреваться, что может привести к ожогам при их использовании. Также увеличительные линзы могут стать причиной возгорания.

Устройства

В жаркую погоду нельзя оставлять в машине смартфоны, планшеты и ноутбуки. При сильном нагреве они могут выйти из строя или даже взорваться. Летом на сиденьях не следует оставлять зажигалки: под воздействием высоких температур они могут лопнуть.