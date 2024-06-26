Неожиданная угроза: почему нельзя оставлять эти вещи в машине летом

В последние годы летние месяцы ассоциируются с аномальной жарой. В таких условиях водителям часто приходится садиться за руль автомобиля. К счастью, проветривание салона и включение кондиционера помогают справляться с жарой. Однако проблемы могут возникнуть, когда автомобилист покидает транспортное средство.
Если в салоне припаркованной машины остаются определённые вещи, последствия могут быть серьёзными.
Пластиковые бутылки
Под воздействием высоких температур пластик выделяет опасные соединения, которые могут попасть в жидкость. Кроме того, прямые солнечные лучи могут нагревать пластик, и он может сработать как линза. Поэтому в жаркую погоду не стоит оставлять ёмкости с напитками в автомобиле.
Очки
Многие водители кладут очки для зрения и солнцезащитные очки на переднюю панель. Пластиковые и металлические части очков могут сильно нагреваться, что может привести к ожогам при их использовании. Также увеличительные линзы могут стать причиной возгорания.
Устройства
В жаркую погоду нельзя оставлять в машине смартфоны, планшеты и ноутбуки. При сильном нагреве они могут выйти из строя или даже взорваться. Летом на сиденьях не следует оставлять зажигалки: под воздействием высоких температур они могут лопнуть.
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