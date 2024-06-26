Не купите распиленный авто: 5 шагов для безопасной покупки

Эксперты рассказали, как избежать покупки распиленного автомобиля

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Чтобы избежать риска покупки автомобиля, распиленного на части, необходимо провести детальный визуальный осмотр кузова, лакокрасочного покрытия и салона, сообщает Роман Титов, заместитель гендиректора по направлению авто с пробегом АГ "Авилон".

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Важно проверять поверхность кузова на наличие шероховатостей, следов швов и коррозии, а также обращать внимание на толстый слой краски, скрывающий дефекты. В салоне следует искать признаки ремонта и износа, проверять состояние обивки и швов.

Моторное отделение нужно осматривать на наличие протечек и следов ремонта. Кроме того, необходимо проверять историю автомобиля по VIN-номеру и через онлайн-сервисы, чтобы узнать о предыдущих владельцах и авариях.