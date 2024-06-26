Эти жидкости разрушают вашу машину: узнайте, каких ошибок нужно избегать

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Как защитить лакокрасочное покрытие автомобиля от повреждений

1:16
Авто

При эксплуатации автомобиля владельцу необходимо тщательно обращаться с различными жидкостями. Некоторые из них могут повредить лакокрасочное покрытие, вызывая его разрушение при попадании на поверхность автомобиля. Российские эксперты определили наиболее опасные для лакокрасочного покрытия технические жидкости.

Как защитить лакокрасочное покрытие автомобиля от повреждений
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Первое место в этом списке занимает тормозная жидкость, которая содержит вещества, вредные для краски. Поэтому водителю следует осторожно проводить замену тормозной жидкости. Даже если на кузов попала всего одна капля, её необходимо немедленно удалить сухой салфеткой.

Кроме того, водителю нужно соблюдать меры безопасности при работе с электролитом или другими операциями с аккумулятором. Эти работы рекомендуется проводить на расстоянии от автомобиля, так как электролит — это кислота, которая быстро разрушает краску.

В специализированных магазинах можно найти широкий ассортимент моющих средств, специально предназначенных для автомобилей.

Поэтому не следует использовать чистящие средства, предназначенные для кухни или ванной. Их состав может быть вреден для лакокрасочного покрытия автомобиля.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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