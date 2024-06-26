10 устройств, которые спасут вас этим летом в автомобиле: что нужно взять в дорогу?

Эксперты рассказали, какие устройства сделать летнюю поездку на автомобиле комфортной

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Летом автомобилисты часто сталкиваются с ситуациями, требующими особого снаряжения. Эксперты категории "Запчасти" на "Авито" поделились с "Российской газетой" списком необходимых устройств для комфортных и безопасных поездок.

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В багажнике стоит иметь автомобильный холодильник для сохранения свежести продуктов, пуско-зарядное устройство для экстренного запуска двигателя, компрессор и набор для ремонта шин для быстрого устранения мелких проблем, а также массажную подушку для снятия напряжения.

Держатель для планшета, складные стулья и столик, сезонная аптечка, солнцезащитные экраны, автомобильный пылесос и велокрепления на пятую дверь также помогут сделать поездку удобнее и приятнее. Эти устройства обеспечат комфорт и безопасность в дороге, а непредвиденные ситуации будут решаться гораздо проще.