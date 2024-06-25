Цены на бензин в Москве снова взлетели: проверьте, сколько теперь стоит заправка

В Москве продолжается рост цен на бензин и дизельное топливо

1:11 Your browser does not support the audio element. Авто

Как сообщает "Интерфакс", на московских АЗС начали расти цены на бензин и дизельное топливо. Согласно данным Московской топливной ассоциации, практически все столичные автозаправочные сети скорректировали цены.

Фото: Wikipedia by premier.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

На 24 июня 2024 года бензин марки АИ-92 стоит 52,40 рублей за литр, АИ-95 — 58,02 рублей, что на 35 копеек больше, чем неделю назад. Дизельное топливо подорожало на 29 копеек, достигнув средней стоимости 64,72 рублей за литр.

С начала июня цены на бензин АИ-92 увеличились на 70 копеек, АИ-95 — на 69 копеек, дизельное топливо — на 66 копеек. Несмотря на это, рост цен с начала года составил 2,5% для бензина и 2,3% для дизельного топлива, что ниже уровня инфляции в 3,59%, по данным Росстата.