Рост цен на автозапчасти в России: некоторые подорожали на 50%

Цены на автозапчасти в России выросли до 50% с начала года

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Цены на автозапчасти в России с января по май 2024 года выросли до 50% в зависимости от категории, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на директора международной сети автосервисов Fit Service Татьяну Овчинникову.

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В среднем, стоимость запчастей увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наименьший рост цен наблюдается в группе расходных материалов для популярных марок, а наибольший — в категориях автозапчастей для пневмосистемы и рулевого управления.

Цены на запчасти для китайских автомобилей также значительно повысились. Основные факторы, влияющие на рост цен, включают инфляцию, валютную переоценку, увеличение логистических расходов и трудности с поставками.