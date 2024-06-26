Названа главная причина перегрева двигателя — узнайте, как спасти свой автомобиль

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Важность регулярной проверки системы охлаждения автомобиля

1:42
Авто

Среди главных причин выхода из строя автомобильного двигателя эксперты отмечают перегрев. Эта проблема часто возникает у владельцев, которые не заметили дефекты в системе охлаждения. В результате происходит разгерметизация и утечка антифриза.

Важность регулярной проверки системы охлаждения автомобиля
Фото: Wikipedia by fir0002 is licensed under CC BY 2.0

Как следствие, двигатель перегревается и выходит из строя. Такие дефекты имеют свои симптомы, игнорирование которых может привести к серьезным проблемам и дополнительным расходам.

Снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке может остаться незамеченным, однако нельзя игнорировать образование луж под автомобилем или влажность и химический запах в салоне.

Кроме того, утечку антифриза могут сопровождать пар из-под крышки расширительного бачка и белый дым из выхлопной трубы. Белый дым может свидетельствовать о микротрещинах в головке блока цилиндров.

Антифриз проникает через эти трещины в камеру сгорания, что может привести к гидроудару в цилиндрах. Это влечет за собой значительные ремонтные работы и большие затраты.

Чтобы избежать перегрева, нужно регулярно проверять состояние системы охлаждения. Важно своевременно реагировать на первые признаки утечки антифриза.

Если проблема возникла в пути, можно использовать экспресс-герметизацию системы. Существуют многочисленные высокотехнологичные ремонтные средства, позволяющие устранить повреждения системы охлаждения двигателя.

Специальные герметики способны справиться с большинством мелких повреждений, включая трещины в головке блока цилиндров.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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