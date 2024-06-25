Стоимость страховки шокирует: узнайте, какие автомобили самые дорогие и дешевые для каско

Страховщики определили легковые автомобили, для которых страховой полис каско будет самым дорогим и самым бюджетным.
По информации компании "Согласие", лидером среди самых дорогих является Lamborghini Urus с ценой полиса до 1,7 млн рублей. Далее следуют Rolls-Royce Cullinan (955 тыс. рублей) и Bentley Bentayga (825 тыс. рублей). Самые бюджетные полисы каско доступны для Lada Granta (13,5 тыс. рублей) и Lada Niva (14,1 тыс. рублей).
Стоимость каско зависит от цены автомобиля, страховой суммы, истории страхования ОСАГО, стажа и возраста водителя, а также региона и мощности машины, так как более мощные авто чаще попадают в аварии.
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