Стоимость страховки шокирует: узнайте, какие автомобили самые дорогие и дешевые для каско

Названы самые дорогие и бюджетные автомобили для страхования каско в России

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Страховщики определили легковые автомобили, для которых страховой полис каско будет самым дорогим и самым бюджетным.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

По информации компании "Согласие", лидером среди самых дорогих является Lamborghini Urus с ценой полиса до 1,7 млн рублей. Далее следуют Rolls-Royce Cullinan (955 тыс. рублей) и Bentley Bentayga (825 тыс. рублей). Самые бюджетные полисы каско доступны для Lada Granta (13,5 тыс. рублей) и Lada Niva (14,1 тыс. рублей).

Стоимость каско зависит от цены автомобиля, страховой суммы, истории страхования ОСАГО, стажа и возраста водителя, а также региона и мощности машины, так как более мощные авто чаще попадают в аварии.