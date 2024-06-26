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Секрет, как мгновенно охладить салон автомобиля без кондиционера

Простой способ избавиться от жары в машине

1:06
Авто

В жаркую погоду автомобилистам и пассажирам помогает кондиционер. Однако его эффект не всегда ощущается сразу, поэтому водителю приходится проветривать салон автомобиля.

Простой способ избавиться от жары в машине
Фото: freepik.com by standret is licensed under public domain

Если этого не сделать, то в первые моменты нахождение в машине станет невыносимым из-за духоты и раскаленных поверхностей. К счастью, существует простой способ быстрого удаления горячего воздуха из автомобиля.

Суть метода

Сначала необходимо открыть двери, расположенные по диагонали друг к другу.

Например, если открыта водительская дверь, нужно также открыть дверь справа от заднего сиденья. После этого следует поочередно махать обеими открытыми дверями. В результате горячий воздух начнет выходить из салона, заменяясь более прохладным и свежим.

Теперь можно спокойно садиться в машину: жарко и душно уже не будет. При этом необходимость включать кондиционер может отпасть, так как в салоне будет достаточно прохладно.

Однако для дополнительного охлаждения можно все-таки включить кондиционер.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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