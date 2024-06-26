Эти ошибки убивают вашу автоматическую коробку передач

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Ошибки, которые могут привести к поломке АКПП: рекомендации специалистов

1:39
Авто

В последние годы на дорогах становится все больше автомобилей с автоматической коробкой передач.

Ошибки, которые могут привести к поломке АКПП: рекомендации специалистов
Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0

Однако, не все водители знают, как правильно управлять автомобилем с "автоматом". Это особенно актуально для тех, кто долгое время водил машины с механической коробкой передач. Эксперты указали на распространенные ошибки, которые могут привести к поломке автоматической трансмиссии.

Экстремальное вождение
Дрифт и "автогонки" — это те действия, которые могут быстро повредить автоматическую коробку передач.

Поэтому владельцам автомобилей с "автоматом" следует избегать подобных "соревнований" на дорогах, тем более что они запрещены правилами дорожного движения.

Поездки по рыхлому снегу
Буксование опасно для машин с автоматической коробкой передач. Также владельцам таких автомобилей не рекомендуется постоянно помогать водителям, чьи машины застряли в снегу или грязи, так как это может привести к перегреву и поломке "автомата".

Отказ от очистки
Радиатор охлаждения АКПП необходимо регулярно очищать от грязи. Рекомендуется делать это три раза в год. В противном случае деталь может выйти из строя, и автоматическая коробка передач не сможет долго работать в экстремальных условиях.

"Автомат уже не сможет долго работать в предельных режимах", — сообщают автоэксперты.

Отказ от использования стояночного тормоза
На крутых участках дороги автомобили с АКПП лучше оставлять на стояночном тормозе. А вот использование режима паркинга в таких ситуациях не является лучшим решением.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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