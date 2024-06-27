Не делайте эту ошибку с щётками: правильный способ обеспечить чистоту стекла

Как понять, что пора срочно менять стеклоочистители

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Стеклоочистители помогают сохранить чистоту и прозрачность лобового стекла автомобиля даже в сильный дождь, обеспечивая безопасность во время управления транспортным средством.

Фото: Own work by Spurzem - Lothar Spurzem, CC BY-SA 2.0

Однако эти устройства требуют периодической замены, что многие водители не знают точно, когда это делать. Один из явных признаков необходимости замены — оставление щетками следов на стекле.

Если щетки оставляют следы, значит, пора полностью заменить их. Очистка изношенных и загрязненных резиновых частей вряд ли поможет.

Новые стеклоочистители вероятно обеспечат более эффективную работу, делая ветровое стекло снова чистым. Если проблема сохраняется даже после замены щеток, стоит проверить состояние пружины — возможно, проблема в ней.

Также не исключено, что водитель неправильно установил дворники, в этом случае стоит повторить процедуру установки.