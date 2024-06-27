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Застряли на красном: почему водителям необходимо знать, как действовать при неисправности светофоров

В ГАИ объяснили, можно ли проехать на красный свет неисправного светофора

2:11
Авто

В крупных городах неисправные светофоры — явление обыденное. Это может происходить по разным причинам: иногда они выходят из строя и просто отключаются, иногда начинают мигать желтым. Бывает и так, что светофор застревает на одном сигнале, что сбивает с толку водителей и повышает риск дорожно-транспортных происшествий. Представитель ГАИ рассказал в интервью порталу njcar.ru, как нужно поступить в такой ситуации.

В ГАИ объяснили, можно ли проехать на красный свет неисправного светофора
Фото: Wikipedia by Kryp, PDM

В больших городах водители часто тратят много времени на светофорах и могут подозревать, что устройство не работает должным образом. Определить, исправен ли светофор, когда красный свет горит долго, бывает непросто, так как Правила дорожного движения не определяют точных временных рамок для смены сигналов.

На практике интервалы смены светофорных сигналов определяются множеством факторов, включая скорость движения на дороге и безопасное торможение. Все параметры устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТа.

Согласно Правилам дорожного движения, при мигающем желтом свете, отключенных светофорах или отсутствии регулировщика перекресток считается нерегулируемым. В таких случаях водители должны учитывать только знаки приоритета на перекрестке.

ПДД предусматривают, как поступать в случае отключенных светофоров, но не содержат указаний относительно неправильно функционирующих. Это важно учитывать, так как при возникновении аварии водителю придется доказывать, что устройство, регулирующее движение, работало некорректно. Юридическая точность играет ключевую роль в разрешении таких юридических вопросов.

В случае неисправности светофора водителю важно связаться с ГИБДД, чтобы зафиксировать информацию о неисправности. Это может стать важным доказательством в случае дорожно-транспортного происшествия, чтобы исключить его вину. После этого водитель может продолжить движение, соблюдая правила проезда на нерегулируемых перекрестках и учитывая знаки приоритета.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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