Как получить скидку до 30% на ОСАГО за несколько дней до истечения полиса

Согласно текущему законодательству, отечественные страховые компании имеют право выбирать базовый тариф для каждого клиента по своему усмотрению. Стоимость ОСАГО зависит от личного коэффициента водителя, который рассчитывается на основе возраста и стажа вождения с момента получения прав, а не с момента начала активного вождения.
Эксперты также рекомендуют получать права как можно раньше, если планируется приобретение автомобиля через несколько лет, чтобы время владения водительским удостоверением учитывалось при расчете коэффициента.
Кроме того, рекомендуется не откладывать оформление страховки до последнего момента. Отечественные страховые компании часто предлагают скидки владельцам транспортных средств, которые обратились за оформлением нового полиса за 20-30 дней до окончания срока действия старого полиса.
Середина июля — горячая пора для любителей выращивать томаты на своём участке. В это время активно формируются и наливаются соками будущие плоды. Чтобы обеспечить им наилучшие условия роста и получить крупные, сочные помидоры, рекомендуем провести одну важную процедуру.