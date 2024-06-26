Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперты рассказали, как законно сэкономить при оформлении ОСАГО
Стало известно, какую косметику следует использовать с осторожностью летом
В Боливии военные учинили переворот: демократия в опасности
Можно ли не прививать домашнюю кошку, если она не выходит на улицу
Вспышки мощнее бомбы: что делать, если солнечное пятно AR3723 снова ударит по Земле
ЕС вводит санкции против РФ, ограничивая экспорт газа через свои порты
Пострадавшие от урагана граждане имеют право на страховые выплаты
Шоураннером сериального перезапуска "Гарри Поттера" станет Франческа Гардинер
Гендиректор "Спартака": Промес тренируется индивидуально и ждёт решения суда
Откровенные факты: почему каждый владелец авто должен знать о сроке службы коробки передач

Эксперт объяснил, почему категорически запрещено менять масло в АКПП по регламенту

2:29
Авто

В условиях значительного увеличения стоимости автосервисных работ, поломка автоматической коробки передач может привести к серьёзным последствиям, превратив автомобиль в неисправный объект.

Эксперт объяснил, почему категорически запрещено менять масло в АКПП по регламенту
Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Владелец сети автосервисов поделился с порталом njcar. ru информацией о том, в каких случаях категорически запрещено проводить замену масла в АКПП в соответствии с регламентом, чтобы продлить срок службы трансмиссии.

Автоматические коробки передач, включая вариаторы, DSG и гидротрансформаторные коробки, требуют регулярного технического обслуживания, включая замену рабочей трансмиссионной жидкости.

В любой автоматической коробке передач активно работают тренирующиеся компоненты. В процессе эксплуатации неизбежно образуются отработанные частицы, которые, если не удалять их своевременно, могут забивать каналы, ускорять износ деталей и существенно сокращать срок службы трансмиссии.

Недавно многие производители автомобилей значительно увеличили интервалы между регламентными техобслуживаниями своих машин, а некоторые вообще заявляют, что коробка передач не требует обслуживания во время эксплуатации. Это рассматривается как удобство для владельцев, однако на практике такой подход может привести к тому, что коробка передач станет одноразовым узлом, не предназначенным для долгосрочного использования.

По сути, коробка передач может работать надежно только в течение гарантийного периода, после чего производителю перестаёт быть важно, что произойдёт с трансмиссией. В действительности, можно даже сказать, что производитель может быть заинтересован в неисправности коробки передач, так как это мотивирует владельцев покупать новые автомобили, а не б/у.

На текущем российском рынке новых автомобилей возникают значительные проблемы. Поэтому рекомендуется не строго следовать рекомендациям производителей, а проводить замену жидкости в трансмиссии чаще, чем рекомендуется. Это существенно продлит срок службы АКПП и защитит от дорогостоящего ремонта.

Независимо от указаний в руководстве по эксплуатации автомобиля, рекомендуется менять жидкость в трансмиссии каждые 40-60 тысяч километров пробега, что является оптимальным интервалом как для вариаторов и DSG, так и для классических автоматических коробок передач.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Простой секрет обильного и крупного урожая томатов: вот что нужно сделать в июле

Середина июля — горячая пора для любителей выращивать томаты на своём участке. В это время активно формируются и наливаются соками будущие плоды. Чтобы обеспечить им наилучшие условия роста и получить крупные, сочные помидоры, рекомендуем провести одну важную процедуру.

Этот июльский уход за томатами гарантирует вам огромные, сочные плоды
Стало известно, где учатся дети Филиппа Киркорова
Стало известно, в какую страну отправил учиться детей певец Филипп Киркоров
Почему прогрев двигателя летом — секрет долгой жизни вашего авто
Агата Муцениеце показала последствия пластики лица: "Наконец-то у меня ни одной морщинки"
Малек Дудаков: США хотят сказать Москве, что ВСУ стреляли по Крыму сами Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
В борьбе со слизнями помогут 2 эффективных метода: химикаты не нужны
Чулпан Хаматова назвала настоящую причину своего увольнения из Нового Рижского театра
Европейцы ошиблись в подсчётах доходов России от продажи нефти и газа
Европейцы ошиблись в подсчётах доходов России от продажи нефти и газа
Последние материалы
Как сбросить пять кг за одну неделю: эффективные рекомендации
Как избежать террористических актов, аналогичных происшествию в Дагестане
Можно ли гулять с собакой без поводка
М1 в Беларуси: новые скоростные ограничения и достопримечательности
Почему стоит посадить на участке маки?
Эксперт назвал причины глобальной наркозависимости среди молодёжи
Чемпион ОИ Карелин не сомневается, что российским атлетам нужно участвовать в ОИ-2024
Географическая напряжённость подталкивает страны к конфликтам из-за пищи
Голос Тора Иван Жарков заявил, что санкции почти не изменили дубляж фильмов
В Японии обнаружен смертельный штамм "плотоядных бактерий"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников