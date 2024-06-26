Откровенные факты: почему каждый владелец авто должен знать о сроке службы коробки передач

Эксперт объяснил, почему категорически запрещено менять масло в АКПП по регламенту

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В условиях значительного увеличения стоимости автосервисных работ, поломка автоматической коробки передач может привести к серьёзным последствиям, превратив автомобиль в неисправный объект.

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Владелец сети автосервисов поделился с порталом njcar. ru информацией о том, в каких случаях категорически запрещено проводить замену масла в АКПП в соответствии с регламентом, чтобы продлить срок службы трансмиссии.

Автоматические коробки передач, включая вариаторы, DSG и гидротрансформаторные коробки, требуют регулярного технического обслуживания, включая замену рабочей трансмиссионной жидкости.

В любой автоматической коробке передач активно работают тренирующиеся компоненты. В процессе эксплуатации неизбежно образуются отработанные частицы, которые, если не удалять их своевременно, могут забивать каналы, ускорять износ деталей и существенно сокращать срок службы трансмиссии.

Недавно многие производители автомобилей значительно увеличили интервалы между регламентными техобслуживаниями своих машин, а некоторые вообще заявляют, что коробка передач не требует обслуживания во время эксплуатации. Это рассматривается как удобство для владельцев, однако на практике такой подход может привести к тому, что коробка передач станет одноразовым узлом, не предназначенным для долгосрочного использования.

По сути, коробка передач может работать надежно только в течение гарантийного периода, после чего производителю перестаёт быть важно, что произойдёт с трансмиссией. В действительности, можно даже сказать, что производитель может быть заинтересован в неисправности коробки передач, так как это мотивирует владельцев покупать новые автомобили, а не б/у.

На текущем российском рынке новых автомобилей возникают значительные проблемы. Поэтому рекомендуется не строго следовать рекомендациям производителей, а проводить замену жидкости в трансмиссии чаще, чем рекомендуется. Это существенно продлит срок службы АКПП и защитит от дорогостоящего ремонта.

Независимо от указаний в руководстве по эксплуатации автомобиля, рекомендуется менять жидкость в трансмиссии каждые 40-60 тысяч километров пробега, что является оптимальным интервалом как для вариаторов и DSG, так и для классических автоматических коробок передач.