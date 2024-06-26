Эксперт рассказал, как часто нужно мыть машину, чтобы избежать ржавчины

Юрий Урюков: вполне достаточно мыть автомобиль один-два раза в неделю

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Мнения водителей о частоте мытья автомобиля разнятся: одни настаивают на ежедневной процедуре, другие опасаются возможной ржавчины от частого мытья.

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 4.0

В условиях российского климата автомобили подвергаются постоянному воздействию негативных факторов. Камни, грязь и песок с дороги могут повредить лакокрасочное покрытие кузова. Противогололедные реагенты, используемые зимой, также оказывают негативное влияние. Кроме того, на кузове часто появляются мелкие царапины.

Чем дольше машина остаётся грязной, тем выше риск начала коррозии. Регулярная мойка является самым простым способом предотвратить этот процесс.

Обычно достаточно мыть автомобиль один-два раза в неделю. Если машина стоит без движения на стоянке, то можно снизить частоту мойки. Однако если вы часто ездите по бездорожью, рекомендуется мыть машину ежедневно, советует Юрий Урюков, эксперт из Московского политехнического университета.

Устаревшую грязь удалять сложнее. Иногда на автомойках говорят о "въевшейся грязи", что означает необходимость более интенсивного усилия для её удаления.

В летний период регулярная мойка помогает избавиться от следов от листвы, почек и сока деревьев, особенно во время цветения, когда эти вещества могут содержать много смол и эфирных масел. При солнечном свете эти вещества могут проникнуть в слой лака, что иногда приводит к появлению пятен, невозможных для удаления.

Особенно это касается белых автомобилей. Птичий помёт также может повредить краску, если его не удалить своевременно.

Для безопасности лакокрасочного покрытия рекомендуется использовать бесконтактную мойку, где вода под давлением смывает грязь, исключая риск повреждения кузова песчинками, попадающими в губку.