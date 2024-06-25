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Эксперты выяснили, как изменились цены на трёхлетние бизнес-седаны с начала 2024 года

Как с начала 2024 года изменились цены на трёхлетние бизнес-седаны

2:12
Авто

В России кроссоверы традиционно пользуются большей популярностью, чем бизнес-седаны. Тем не менее, в начале текущего года цены на некоторые модели седанов снизились, что увеличило их привлекательность. К примеру, с начала 2024 года стоимость трехлетней Toyota Camry уменьшилась на 8%, сократившись с 3,77 млн рублей в январе до 3,47 млн рублей к июню.

Как с начала 2024 года изменились цены на трёхлетние бизнес-седаны
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Параллельно ввезенные из Китая новые автомобили этой модели сейчас предлагаются в диапазоне от 4,5 до 6 млн рублей, как сообщает 110km.ru.

С 2020 года на рынке присутствует новый Kia K5, который неоднократно опережал Toyota Camry в данном сегменте благодаря своему дизайну, современным технологиям и доступной цене. С начала 2024 года цены на трехлетние модели Kia K5 постепенно снижались, и к июню они упали на 15%, достигнув отметки в 2,8 млн рублей. Новые машины этой модели, привезенные по параллельному импорту, на данный момент доступны по цене от 3,5 до 4,5 млн рублей в зависимости от комплектации.

Цены на трехлетнюю Hyundai Sonata за текущий год снизились лишь на 5%, с 2,88 млн рублей в январе до 2,75 млн рублей к июню. Новые модели можно приобрести примерно за 4 млн рублей.

За последние полгода стоимость трехлетних автомобилей Mazda 6 осталась практически неизменной, колеблясь от 2,93 млн рублей в январе до 3 млн рублей в июне.

С начала года цены на трехлетние Skoda Superb также подросли, с 2,73 млн рублей в январе до 2,96 млн рублей в июне.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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