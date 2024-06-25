Используете воду для очистки двигателя? Это может стоить вам целое состояние!

После нескольких зимних сезонов моторный отсек нужно очищать от накопившейся грязи.
Эксперты предупреждают, что использование воды и аппарата высокого давления для этой процедуры опасно для двигателя.
Владельцы старых автомобилей могут обернуть аккумулятор плёнкой и промыть двигатель.
Современные автомобили, насыщенные электроникой, более уязвимы: вода может вывести устройство из строя.
Поэтому специалисты рекомендуют использовать обычный пылесос для очистки двигателя. Перед началом очистки необходимо снять пластиковые крышки, закрывающие мотор, а также защиту картера.
Также рекомендуется использовать сухие щётки, при этом следует быть осторожным, чтобы не повредить провода.
Кроме того, можно попробовать удалить грязь с помощью сухой тряпки, но радиатор так не очистить: каждую деталь нужно мыть отдельно.
Эксперты не советуют мыть двигатель перед продажей автомобиля, так как это может вызвать у потенциального покупателя подозрения в скрытых дефектах.
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