Используете воду для очистки двигателя? Это может стоить вам целое состояние!

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Советы по очистке двигателя: что использовать вместо воды

1:06
Авто

После нескольких зимних сезонов моторный отсек нужно очищать от накопившейся грязи.

Советы по очистке двигателя: что использовать вместо воды
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Эксперты предупреждают, что использование воды и аппарата высокого давления для этой процедуры опасно для двигателя.

Владельцы старых автомобилей могут обернуть аккумулятор плёнкой и промыть двигатель.

Современные автомобили, насыщенные электроникой, более уязвимы: вода может вывести устройство из строя.

Поэтому специалисты рекомендуют использовать обычный пылесос для очистки двигателя. Перед началом очистки необходимо снять пластиковые крышки, закрывающие мотор, а также защиту картера.

Также рекомендуется использовать сухие щётки, при этом следует быть осторожным, чтобы не повредить провода.

Кроме того, можно попробовать удалить грязь с помощью сухой тряпки, но радиатор так не очистить: каждую деталь нужно мыть отдельно.

Эксперты не советуют мыть двигатель перед продажей автомобиля, так как это может вызвать у потенциального покупателя подозрения в скрытых дефектах.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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