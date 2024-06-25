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Этот простой трюк спасет ваш двигатель от перегрева летом

Автоэксперты объяснили, зачем включать печку в машине летом

1:21
Авто

Опытные водители включают печку в основном в пробках, и на это есть веские причины. Дело в том, что система отопления салона автомобиля тесно связана с системой охлаждения двигателя.

Автоэксперты объяснили, зачем включать печку в машине летом
Фото: openverse by MotorVerso is licensed under CC BY 2.0

Радиатор печки установлен в контур, по которому циркулирует антифриз, проходящий через радиатор и двигатель.

Зимой тепло от системы отопления идет на обогрев салона, а летом печка может помочь устранить возможные последствия неисправностей в системе охлаждения.

Автоэксперты объясняют, что в жаркую погоду на малой скорости необходимо дополнительное охлаждение радиатора. Штатный вентилятор не всегда справляется с этой задачей. Длительное пребывание в пробке (более 10 минут) может привести к локальным перегревам, прикипанию свечей зажигания и повышенной нагрузке на каталитический нейтрализатор.

Это особенно опасно для автомобилей старше 10 лет и тех, у которых есть проблемы с системой охлаждения.

Перегрев двигателя может вызвать прижигание масла и привести к повреждениям стенок цилиндров. Чтобы предотвратить перегрев, рекомендуется включать печку. При максимальном обдуве на четвертой скорости можно достаточно быстро снизить температуру двигателя до 90 градусов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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