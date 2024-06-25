Этот простой трюк спасет ваш двигатель от перегрева летом

Автоэксперты объяснили, зачем включать печку в машине летом

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Опытные водители включают печку в основном в пробках, и на это есть веские причины. Дело в том, что система отопления салона автомобиля тесно связана с системой охлаждения двигателя.

Фото: openverse by MotorVerso is licensed under CC BY 2.0

Радиатор печки установлен в контур, по которому циркулирует антифриз, проходящий через радиатор и двигатель.

Зимой тепло от системы отопления идет на обогрев салона, а летом печка может помочь устранить возможные последствия неисправностей в системе охлаждения.

Автоэксперты объясняют, что в жаркую погоду на малой скорости необходимо дополнительное охлаждение радиатора. Штатный вентилятор не всегда справляется с этой задачей. Длительное пребывание в пробке (более 10 минут) может привести к локальным перегревам, прикипанию свечей зажигания и повышенной нагрузке на каталитический нейтрализатор.

Это особенно опасно для автомобилей старше 10 лет и тех, у которых есть проблемы с системой охлаждения.

Перегрев двигателя может вызвать прижигание масла и привести к повреждениям стенок цилиндров. Чтобы предотвратить перегрев, рекомендуется включать печку. При максимальном обдуве на четвертой скорости можно достаточно быстро снизить температуру двигателя до 90 градусов.