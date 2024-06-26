Секреты динамики: чем китайские кроссоверы покорили российских автолюбителей

Одним из основных преимуществ массовых китайских кроссоверов является отличная динамика в городских условиях по доступной цене. К такому выводу пришел тест-редактор портала Motor. ru Дмитрий Ласьков, испытав большинство китайских кроссоверов, представленных в России и стоящих менее трех миллионов рублей.
По мнению эксперта, основное достоинство небольших турбированных двигателей, которыми оснащаются бюджетные китайские SUV, проявляется именно в городской среде. В таких условиях их эластичность, то есть способность быстро достигать максимальной мощности и энергично ускоряться, становится особенно заметной, независимо от текущей скорости и передачи.
"Тяговые характеристики современных турбированных двигателей объемом около 1,5 литра вполне достаточны для динамичного движения в городе, вне зависимости от типа трансмиссии. Роботизированные коробки передач и современные вариаторы работают достаточно быстро и эффективно", — отметил Дмитрий Ласьков.
Однако, несмотря на хорошую динамику, старт с места у таких турбодвигателей часто сопровождается задержкой. Это связано с тем, что "роботы" и вариаторы могут иметь заводскую защиту от перегрузок или специальные настройки для повышения экологичности двигателей.
Таким образом, в условиях отсутствия на российском рынке привычных европейских, японских и корейских моделей с высокоэффективными турбированными двигателями, китайские кроссоверы предоставляют россиянам доступные и одновременно динамичные автомобили, заключил эксперт.
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