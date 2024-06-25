Узнайте, как правильно удалить насекомых с авто и не поцарапать краску

Эффективные методы очистки автомобиля от насекомых

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Налипание насекомых на автомобиль — распространённая проблема для автовладельцев.

Фото: flickr. com by wakanmuri is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Многие автолюбители совершают ошибки при мойке автомобиля. Пытаясь удалить насекомых, они иногда повреждают лакокрасочное покрытие.

Эксперты рассказали, как избежать таких ошибок.

Одной из распространённых ошибок является попытка удалить насекомых с сухой поверхности. Это особенно актуально в жаркую погоду, когда влага быстро испаряется.

Также специалисты не советуют использовать сухую ткань: она впитывает всю воду и может поцарапать краску.

Названы 4 основные ошибки при удалении насекомых с автомобиля:

Использование щёток дворников, даже если добавлен шампунь или другое средство, неэффективно. В жару жидкость быстро испаряется, и поверхность остаётся сухой.

Автоматические мойки не решают проблему: процесс проходит слишком быстро, и моющие средства не успевают удалить насекомых.

Чтобы безопасно удалить насекомых с автомобиля, нужно:

Не откладывать мойку. Выбирать специальные химические средства. Использовать смоченное водой полотенце. Если специальных средств нет, можно использовать обычный шампунь или средство для мытья посуды, разведённое в тёплой воде.