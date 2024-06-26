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Пять популярных китайских кроссоверов: основные проблемы, о которых вы не знали

Автоэксперт назвал основные проблемы пяти популярных китайских кроссоверов

1:53
Авто

О проблемах пяти самых популярных китайских кроссоверов в России рассказал автоэксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев.

Автоэксперт назвал основные проблемы пяти популярных китайских кроссоверов
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Он отметил, что уже можно сделать некоторые выводы о моделях, продажи которых начались в 2019–2020 годах. Эти автомобили уже появляются на вторичном рынке, и чтобы быть в курсе всех нюансов, эксперт изучил самые популярные модели из Китая.

Речь идет о Changan UNI-K, Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL, Geely Coolray, а также Haval F7 и F7x.

Практически у всех автомобилей обнаружены слабые места в антикоррозийной защите и сбои в электронике, за исключением Haval. Однако и у него есть свои минусы — небольшой ресурс мотора (200-220 тысяч км), а также проблемы с системой зажигания, топливным насосом и мембраной вентиляции картерных газов.

У Changan UNI-K отмечаются проблемы с работой подвески и шумоизоляцией, а у Chery Tiggo 7 Pro вариатор чувствителен к перегреву и может потребовать ремонта уже при 50 тысячах км пробега.

"Coolray плохо приспособлен к нашим зимам. В холодную погоду часто возникают сбои в электронике, обогрев зоны дворников неэффективен — правая щетка замерзает, отказывают газовые упоры багажника, дубеют и проседают передние амортизаторы", — отметил Зиновьев. Также у машины слабые ступичные подшипники, и быстро изнашиваются тормозные диски первичной комплектации.

Exeed TXL не вызывает серьезных нареканий у владельцев, кроме слишком хрупких рычагов подвески. В целом у этой модели те же проблемы, что и у других автомобилей — тонкое лакокрасочное покрытие и сбои в электронике.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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