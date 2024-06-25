Почему прогрев двигателя летом — секрет долгой жизни вашего авто

Автоэксперты рекомендуют прогревать двигатель автомобиля летом

Эксперты утверждают, что прогревать двигатель автомобиля следует не только зимой, но и летом. Причина в том, что даже при тёплой погоде эффективность непрогретого двигателя остаётся низкой.

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В двигателе существуют тепловые зазоры, которые достигают нужных размеров не сразу. Это связано с тем, что температура двигателя недостаточно высокая для его нормальной работы.

Отказ от прогрева приводит к быстрому износу некоторых деталей автомобиля, таких как поршневые кольца и стенки цилиндров.

Автоэксперты пояснили, почему прогрев двигателя важен даже в летний период. Кроме того, прогрев позволяет моторному маслу достичь необходимой вязкости. Без прогрева масло хуже смазывает пары трения.

В первую очередь специалисты советуют прогревать мотор тем автовладельцам, которые не часто меняют транспортное средство.

Перед началом поездки эксперты рекомендуют прогревать двигатель в течение одной минуты. Также не следует набирать высокую скорость в первые несколько минут после начала движения.