Почему прогрев двигателя летом — секрет долгой жизни вашего авто

Эксперты утверждают, что прогревать двигатель автомобиля следует не только зимой, но и летом. Причина в том, что даже при тёплой погоде эффективность непрогретого двигателя остаётся низкой.
В двигателе существуют тепловые зазоры, которые достигают нужных размеров не сразу. Это связано с тем, что температура двигателя недостаточно высокая для его нормальной работы.
Отказ от прогрева приводит к быстрому износу некоторых деталей автомобиля, таких как поршневые кольца и стенки цилиндров.
Автоэксперты пояснили, почему прогрев двигателя важен даже в летний период. Кроме того, прогрев позволяет моторному маслу достичь необходимой вязкости. Без прогрева масло хуже смазывает пары трения.
В первую очередь специалисты советуют прогревать мотор тем автовладельцам, которые не часто меняют транспортное средство.
Перед началом поездки эксперты рекомендуют прогревать двигатель в течение одной минуты. Также не следует набирать высокую скорость в первые несколько минут после начала движения.
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