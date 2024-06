Почему прогрев двигателя летом — секрет долгой жизни вашего авто

Эксперты утверждают, что прогревать двигатель автомобиля следует не только зимой, но и летом. Причина в том, что даже при тёплой погоде эффективность непрогретого двигателя остаётся низкой.

