Скачок цен на Subaru Forester: почему цена подскочила до 5 миллионов рублей

Subaru Forester существенно подорожал за последние месяцы. В мае его можно было приобрести за 2,9 млн рублей, но к концу июня минимальная цена достигла 3,47 млн рублей на одном из классифайдов.
Компания из Владивостока предлагает версию 2024 года с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 156 л. с., вариатором и полным приводом за 3,47 млн рублей. В комплектацию Sport EyeSight входят датчики света, дождя, давления в шинах, ЭРА-ГЛОНАСС, светодиодная оптика, зимний пакет, адаптивный круиз-контроль и многое другое.
В других городах цены еще выше: в Новосибирске — 3,8 млн рублей, в Красноярске — 4,2 млн рублей, в Перми — 4,822 млн рублей, а в Москве и Екатеринбурге — свыше 5 млн рублей.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.