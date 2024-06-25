Скачок цен на Subaru Forester: почему цена подскочила до 5 миллионов рублей

Цена на Subaru Forester резко выросла: от 2,9 до более 5 миллионов рублей

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Subaru Forester существенно подорожал за последние месяцы. В мае его можно было приобрести за 2,9 млн рублей, но к концу июня минимальная цена достигла 3,47 млн рублей на одном из классифайдов.

Фото: Wikipedia by Tokumeigakarinoaoshima is licensed under CC BY-SA 4.0

Компания из Владивостока предлагает версию 2024 года с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 156 л. с., вариатором и полным приводом за 3,47 млн рублей. В комплектацию Sport EyeSight входят датчики света, дождя, давления в шинах, ЭРА-ГЛОНАСС, светодиодная оптика, зимний пакет, адаптивный круиз-контроль и многое другое.

В других городах цены еще выше: в Новосибирске — 3,8 млн рублей, в Красноярске — 4,2 млн рублей, в Перми — 4,822 млн рублей, а в Москве и Екатеринбурге — свыше 5 млн рублей.