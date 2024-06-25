Стало известно, почему россияне ставят машины на учет в декабре

Россияне чаще всего регистрируют свои автомобили в МРЭО ГИБДД в последний месяц года, сообщает сервис "Отчеты Авто. ру" для "Газеты.Ru". Пик регистрации приходится на 27 декабря, когда на учет было поставлено 33,5 тыс. авто.
Этот всплеск связан с годовыми премиями и желанием автодилеров распродать машины до смены года выпуска. Март — второй по загруженности месяц регистрации автомобилей, что связано с праздником 8 марта и покупкой автомобилей в подарок.
В среднем в России на учет ставят 17,6 тыс. автомобилей в день, а самые популярные месяцы для регистрации — декабрь (648 тыс.), март (604 тыс.) и июль (589 тыс.).
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