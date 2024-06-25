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Несколько простых советов: не делайте этих ошибок, и салон будет как новый — эксперты

Основные ошибки в уходе за салоном машины и как их избежать

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Авто

Водители часто занимаются уходом за салоном своего автомобиля самостоятельно. Однако неопытные автолюбители нередко допускают ошибки в этом процессе.

Основные ошибки в уходе за салоном машины и как их избежать
Фото: flickr.com by loubeat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Автоэксперты поделились советами о том, как не следует ухаживать за салоном автомобиля.

  1. Не рекомендуется использовать сухие и жёсткие тряпки, так как они могут поцарапать глянцевое покрытие.
  2. Экономия на чистящих приспособлениях нежелательна. Лучше приобрести специальную щётку для автомобиля, чем пользоваться ветошью или кухонной губкой.
  3. Не стоит использовать кухонные средства, так как они могут повредить обшивку и сделать глянцевое покрытие матовым.
  4. Важно следить за состоянием металлических элементов, чтобы избежать появления ржавчины.
  5. Не отказывайтесь от использования полировочных средств, специально предназначенных для автомобилей. Они помогают избавиться от потёртостей и предотвращают накопление пыли.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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