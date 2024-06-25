Несколько простых советов: не делайте этих ошибок, и салон будет как новый — эксперты

Основные ошибки в уходе за салоном машины и как их избежать

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Водители часто занимаются уходом за салоном своего автомобиля самостоятельно. Однако неопытные автолюбители нередко допускают ошибки в этом процессе.

Фото: flickr.com by loubeat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Автоэксперты поделились советами о том, как не следует ухаживать за салоном автомобиля.