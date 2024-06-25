Несколько простых советов: не делайте этих ошибок, и салон будет как новый — эксперты
Основные ошибки в уходе за салоном машины и как их избежать
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Водители часто занимаются уходом за салоном своего автомобиля самостоятельно. Однако неопытные автолюбители нередко допускают ошибки в этом процессе.
Фото: flickr.com by loubeat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Автоэксперты поделились советами о том, как не следует ухаживать за салоном автомобиля.
- Не рекомендуется использовать сухие и жёсткие тряпки, так как они могут поцарапать глянцевое покрытие.
- Экономия на чистящих приспособлениях нежелательна. Лучше приобрести специальную щётку для автомобиля, чем пользоваться ветошью или кухонной губкой.
- Не стоит использовать кухонные средства, так как они могут повредить обшивку и сделать глянцевое покрытие матовым.
- Важно следить за состоянием металлических элементов, чтобы избежать появления ржавчины.
- Не отказывайтесь от использования полировочных средств, специально предназначенных для автомобилей. Они помогают избавиться от потёртостей и предотвращают накопление пыли.
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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.