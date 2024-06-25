Стало известно, какой мотор признан самым надёжным в мире

Эксперты назвали самые надёжные четырёхцилиндровые атмосферные двигатели

0:55 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты "HotCars" определили самые надёжные четырёхцилиндровые атмосферные двигатели в мире. Лидером стал 2,4-литровый Toyota 22RE мощностью 105 л. с., дебютировавший в 1985 году в пикапе Toyota Hilux и внедорожнике 4Runner.

Фото: Wikipedia by Mateusz Włodarczyk is licensed under CC BY-SA 4.0

Мотор имеет чугунный блок цилиндров и алюминиевые головки, но подвержен трещинам передних сальников и требует замены прокладок головки блока после 160 тыс. км пробега.

Второе место занял Honda K24, используемый в машинах Honda с начала 2000-х годов. Несмотря на надёжность, у него бывают течи сальников, износ выпускного распредвала и проблемы с нагаром на впускных клапанах в версии Earth Dreams, что приводит к потере мощности и высокому расходу топлива.