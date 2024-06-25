Стало известно, какой мотор признан самым надёжным в мире

Эксперты "HotCars" определили самые надёжные четырёхцилиндровые атмосферные двигатели в мире. Лидером стал 2,4-литровый Toyota 22RE мощностью 105 л. с., дебютировавший в 1985 году в пикапе Toyota Hilux и внедорожнике 4Runner.
Мотор имеет чугунный блок цилиндров и алюминиевые головки, но подвержен трещинам передних сальников и требует замены прокладок головки блока после 160 тыс. км пробега.
Второе место занял Honda K24, используемый в машинах Honda с начала 2000-х годов. Несмотря на надёжность, у него бывают течи сальников, износ выпускного распредвала и проблемы с нагаром на впускных клапанах в версии Earth Dreams, что приводит к потере мощности и высокому расходу топлива.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.