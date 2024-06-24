Китайские кроссоверы с пробегом: что скрывают популярные модели

Журнал "За рулём" представил анализ популярных подержанных китайских кроссоверов, отметив их преимущества и недостатки. Changan Uni-K с 2.0-литровым турбомотором и ресурсом до 300 тысяч км имеет слабую антикоррозийную защиту и хлипкую подвеску.
Chery Tiggo 7 Pro с 1.5-литровым турбомотором и вариатором может потребовать ремонта вариатора через 50 тысяч км. Exeed TXL страдает от нежной подвески и потребления масла с малых пробегов. Geely Coolray, выпущенный в 2020 году, может иметь проблемы с электроникой и коррозией.
Haval F7 и F7x с турбомоторами имеют ресурс до 250 тысяч км, но испытывают проблемы с системой зажигания и топливным насосом. Несмотря на недостатки, многие владельцы довольны своими китайскими автомобилями.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.