Китайские кроссоверы с пробегом: что скрывают популярные модели

Обзор подержанных китайских кроссоверов: плюсы и минусы

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Журнал "За рулём" представил анализ популярных подержанных китайских кроссоверов, отметив их преимущества и недостатки. Changan Uni-K с 2.0-литровым турбомотором и ресурсом до 300 тысяч км имеет слабую антикоррозийную защиту и хлипкую подвеску.

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Chery Tiggo 7 Pro с 1.5-литровым турбомотором и вариатором может потребовать ремонта вариатора через 50 тысяч км. Exeed TXL страдает от нежной подвески и потребления масла с малых пробегов. Geely Coolray, выпущенный в 2020 году, может иметь проблемы с электроникой и коррозией.

Haval F7 и F7x с турбомоторами имеют ресурс до 250 тысяч км, но испытывают проблемы с системой зажигания и топливным насосом. Несмотря на недостатки, многие владельцы довольны своими китайскими автомобилями.