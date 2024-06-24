Китайские кроссоверы с пробегом: что скрывают популярные модели

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Обзор подержанных китайских кроссоверов: плюсы и минусы

1:01
Авто

Журнал "За рулём" представил анализ популярных подержанных китайских кроссоверов, отметив их преимущества и недостатки. Changan Uni-K с 2.0-литровым турбомотором и ресурсом до 300 тысяч км имеет слабую антикоррозийную защиту и хлипкую подвеску.

Обзор подержанных китайских кроссоверов: плюсы и минусы
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Chery Tiggo 7 Pro с 1.5-литровым турбомотором и вариатором может потребовать ремонта вариатора через 50 тысяч км. Exeed TXL страдает от нежной подвески и потребления масла с малых пробегов. Geely Coolray, выпущенный в 2020 году, может иметь проблемы с электроникой и коррозией.

Haval F7 и F7x с турбомоторами имеют ресурс до 250 тысяч км, но испытывают проблемы с системой зажигания и топливным насосом. Несмотря на недостатки, многие владельцы довольны своими китайскими автомобилями.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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