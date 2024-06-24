Стоимость владения Zeekr 001 в России: 63 тысячи рублей в месяц

На сегодняшний день Zeekr 001 является самым популярным электрокаром в России, несмотря на то, что официально он не продается на отечественном рынке.
Стоимость владения этим электромобилем за 5 лет составляет 3,09 млн рублей, а за 1 год — 759,3 тыс. рублей. Месячные расходы составляют 63,3 тыс. рублей, а за 1 км пробега — 50,62 рубля. Эти затраты включают страховые полисы (ОСАГО и каско), покупку и замену шин, топливо, техобслуживание, ремонт и налоги.
Zeekr 001 2023 года выпуска, версии You, поставляется в Россию по схеме параллельного импорта, и его средняя цена составляет 7,49 млн рублей. Расчеты основаны на владении автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.