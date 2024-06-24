Топ-5 самых дешевых иномарок с автоматами: цены вас удивят

Аналитики портала "АвтоВзгляд" провели мониторинг российского рынка новых легковых автомобилей и выделили пятерку самых бюджетных иномарок с автоматическими коробками передач.
Лидером стал китайский седан Changan Alsvin с ценой от 1 620 000 рублей, оснащенный 1,5-литровым двигателем и 5-ступенчатой роботизированной КПП. Следующим идет BAIC U5 Plus за 1 645 000 рублей с 1,5-литровым мотором и бесступенчатой трансмиссией.
Самый дешевый кроссовер Livan X3 Pro стоит 1 600 000 рублей, с вариатором и 1,5-литровым двигателем. JAC JS3, за 1 900 000 рублей, предлагает 1,6-литровый мотор и вариатор. Завершает список Kaiyi X3 за 1 935 000 рублей с 1,5-литровым двигателем и вариатором.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.