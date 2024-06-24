Топ-5 самых дешевых иномарок с автоматами: цены вас удивят

Названы самые бюджетные иномарки с автоматическими коробками передач в России

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Аналитики портала "АвтоВзгляд" провели мониторинг российского рынка новых легковых автомобилей и выделили пятерку самых бюджетных иномарок с автоматическими коробками передач.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Лидером стал китайский седан Changan Alsvin с ценой от 1 620 000 рублей, оснащенный 1,5-литровым двигателем и 5-ступенчатой роботизированной КПП. Следующим идет BAIC U5 Plus за 1 645 000 рублей с 1,5-литровым мотором и бесступенчатой трансмиссией.

Самый дешевый кроссовер Livan X3 Pro стоит 1 600 000 рублей, с вариатором и 1,5-литровым двигателем. JAC JS3, за 1 900 000 рублей, предлагает 1,6-литровый мотор и вариатор. Завершает список Kaiyi X3 за 1 935 000 рублей с 1,5-литровым двигателем и вариатором.