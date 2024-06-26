Бензонасос скоро выйдет из строя: вот какие признаки назвали автоэксперты

Поломки бензонасоса в автомобиле могут быть вызваны как различными неисправностями, так и естественным износом детали, рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Он отметил, что некоторые признаки указывают на скорую поломку бензонасоса.
Часто водители жалуются на шум сзади. При повороте ключа зажигания можно услышать работу насоса, сопровождающуюся длительным жужжанием и шумом со стороны бензобака. Это может быть связано с падением давления в системе, пояснил специалист.
Другим признаком может быть нестабильная работа мотора: он может работать рывками, резко терять мощность на высоких оборотах или иметь нестабильный холостой ход из-за нехватки топлива. Эти симптомы могут появляться и исчезать, отметил Родионов.
Неисправность бензонасоса также может проявляться в плохом запуске мотора после длительного простоя и увеличенном расходе топлива, подытожил эксперт.
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