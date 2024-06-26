Бензонасос скоро выйдет из строя: вот какие признаки назвали автоэксперты

Автоэксперт Родионов назвал пять признаков скорой поломки бензонасоса в машине

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Поломки бензонасоса в автомобиле могут быть вызваны как различными неисправностями, так и естественным износом детали, рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Он отметил, что некоторые признаки указывают на скорую поломку бензонасоса.

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Часто водители жалуются на шум сзади. При повороте ключа зажигания можно услышать работу насоса, сопровождающуюся длительным жужжанием и шумом со стороны бензобака. Это может быть связано с падением давления в системе, пояснил специалист.

Другим признаком может быть нестабильная работа мотора: он может работать рывками, резко терять мощность на высоких оборотах или иметь нестабильный холостой ход из-за нехватки топлива. Эти симптомы могут появляться и исчезать, отметил Родионов.

Неисправность бензонасоса также может проявляться в плохом запуске мотора после длительного простоя и увеличенном расходе топлива, подытожил эксперт.