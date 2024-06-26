Премиальный китайский бренд "завалит" россиян новинками

Бренд Hongqi планирует продавать в России те же модели, что и в Китае

1:53 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания Hongqi намерена синхронизировать модельные линейки на китайском и российском рынках, предлагая в России все те модели, которые доступны в Китае. Об этом порталу Авто Mail. ru сообщил исполнительный директор Hongqi Rus Иван Савельев.

Фото: unsplash.com by Israel Sundseth is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Мы ориентируемся на люксовый сегмент — это Hongqi H9, наше премиальное и электрическое направление. Также у нас есть более доступные модели, такие как большой бизнес-седан H5. Модель H7 пока не планируется. HS3 — это компактный кроссовер, который, несмотря на компактность, действительно просторный. Его запуск намечен на 27 июня. В ближайшее время появятся также модели HS5 и HS7 — это полноразмерный семиместный внедорожник. Большую модель HS7 мы, скорее всего, адаптируем для российского рынка", — сообщил Иван Савельев.

По словам топ-менеджера, в будущем в России могут появиться полноприводные версии седанов H5 и H9. Уже в следующем году, при благоприятных обстоятельствах, на российский рынок выйдет новый большой седан L1.

"В базовой версии его длина будет соответствовать Mercedes-Benz S-класса Long, который ранее продавался в России. Этот седан будет весьма внушительным по габаритам, и у него будет удлиненная версия", — добавил Савельев.

Кроме того, представитель Hongqi в России анонсировал появление минивэна HQ9, включая гибридную версию, а также гибридного исполнения кроссовера HS7. По словам Савельева, бензоэлектрические силовые установки увеличат мощность этих моделей и обеспечат им полный привод.