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Автоэксперт рассказал, что не надо делать в жару — эти действия "убивают" двигатель в жару

Автоэксперт Стрельбицкий рассказал, как защитить мотор при езде в жаркую погоду

1:13
Авто

Чтобы жаркое лето не привело к дорогостоящему ремонту автомобиля, следуйте нескольким простым рекомендациям, касающимся моторного масла и системы охлаждения двигателя. Глава департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий подчеркивает важность контроля уровня охлаждающей жидкости. Она предотвращает перегрев двигателя, поэтому особенно важно поддерживать ее оптимальный уровень в жаркую погоду.

Автоэксперт Стрельбицкий рассказал, как защитить мотор при езде в жаркую погоду
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Также следует следить за чистотой радиаторов, которые могут забиваться пухом, грязью и прочими загрязнениями с дороги.

При температуре до 25-30 градусов это не вызывает особых проблем, хотя двигатель, особенно автоматическая коробка передач (АКП), работают в более напряженном температурном режиме. Однако, сложности начинаются при температуре выше 30 градусов, и автомобиль может закипеть.

Эксперт рекомендует избегать перегрузки двигателя чрезмерной работой кондиционера, использовать только качественное топливо на проверенных заправках и, по возможности, избегать агрессивного вождения, так как оно часто приводит к перегреву и другим проблемам в жару.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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