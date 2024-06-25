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Негативное влияние жары на электромобили: как предотвратить

Автоэксперты рассказали, как защитить электромобиль от летней жары

2:47
Авто

Экстремальные температуры, будь то холод или жара, могут негативно влиять на электромобили. Эксперты предупреждают, что высокая температура особенно опасна для электромобилей.

Автоэксперты рассказали, как защитить электромобиль от летней жары
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Как и двигатели внутреннего сгорания, защищенные от перегрева с помощью охлаждающей жидкости и радиаторов, электромобили оснащены системами управления температурой. Эти системы призваны защищать литий-ионные батареи от повреждений и возгорания.

Согласно исследованиям стартапа Recurrent, занимающегося изучением аккумуляторов, высокие температуры ускоряют химические процессы в батареях, что снижает количество активного лития и затрудняет движение ионов внутри батареи.

Как сообщает издание SPEEDME.RU, современные системы управления батареями (BMS) обычно поддерживают оптимальную температуру ячеек с помощью жидкостного или воздушного охлаждения. В большинстве случаев это происходит автоматически. Например, при навигации к зарядной станции система заранее охлаждает батареи до нужной температуры.

Однако предкондиционирование батареи также требует энергии. Поэтому эксперты рекомендуют проводить его, когда автомобиль подключен к сети, чтобы использовать энергию сети вместо батареи. Это увеличит запас хода и охладит салон.

Частая быстрая зарядка постоянным током может повредить батареи, хотя они и рассчитаны на такие нагрузки. Быстрая зарядка при высоких температурах может привести к снижению скорости зарядки из-за «термического ограничения», когда система BMS ограничивает поток тока для поддержания безопасной температуры.

Для минимизации деградации батареи рекомендуется ограничивать уровень заряда до 80%. Независимо от типа зарядки, это поможет батарее оставаться в оптимальной температуре. Зарядка ночью, когда температура ниже, также более эффективна и снижает нагрузку на сеть.

Некоторые владельцы Tesla обнаружили, что использование влажного полотенца на старых зарядных станциях Supercharger V2, не имеющих активно охлаждаемых кабелей, может улучшить скорость зарядки. Однако этот метод следует использовать с осторожностью, так как температурные ограничения установлены для обеспечения безопасности.

Заряжайте автомобиль в тени, чтобы батарея и салон оставались прохладными. Это поможет снизить нагрузку на кондиционер. Также рекомендуется уменьшать интенсивность езды и использовать режим Eco для более эффективного использования энергии и сохранения запаса хода.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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