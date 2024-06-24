Китай остаётся лидером: как мировые продажи авто достигли новых высот в мае 2024 года

Мировой авторынок в мае 2024 года вырос на 1%: лидирует Китай

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Мировой авторынок в мае 2024 года увеличился на 1%, достигнув 7,225 миллиона проданных легковых и легких коммерческих автомобилей. За первые пять месяцев года продажи составили 34,804 миллиона единиц, что на 3,4% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года, согласно данным GlobalData.

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Китай остаётся лидером по продажам с показателем в 1,948 миллиона авто, несмотря на снижение на 2,3%. В Америке продажи выросли на 6,4%, достигнув 1,439 миллиона машин. Западная Европа продала 1,120 миллиона автомобилей, что на 2,2% меньше. Восточная Европа показала рост на 15,4% до 387,2 тысячи авто, благодаря восстановлению спроса в РФ и высоким продажам в Турции.

В Южной Америке реализовано 215,9 тысячи автомобилей (+5,8%). Крупные рынки Японии, Канады и Южной Кореи также показали разнообразные результаты: Япония (-4,5%), Канада (-1,5%) и Южная Корея (-7,3%).