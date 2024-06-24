Новая Lada Aura в невиданной ранее конфигурации поразила поклонников

Прототипы Lada Aura с новым дизайном замечены на дорогах

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В Интернете появились фотографии как минимум шести прототипов удлинённого седана Lada Aura с новым дизайном: чёрным интерьером, светлым кузовом и многоспицевыми хромированными дисками с направленным рисунком.

Фото: Wikipedia by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Ранее были замечены только чёрные версии с белым кожаным салоном и колёсами с 4 сдвоенными спицами. У новых прототипов остались чёрными зеркала, крыша и антенна-плавник. Точное количество таких машин неизвестно, но инсайдеры говорят о сборке 1-2 прототипов в неделю с середины мая.

На светлом кузове хорошо видны парктроники спереди и сзади. В стандартной комплектации будут ESP, климат-контроль, обогрев форсунок омывателя, ассистент контроля "слепых" зон, подогрев лобового стекла и заднего дивана.

В продаже модель появится осенью этого года, сначала в богатых версиях с двигателем 1.8 и вариатором, а позже выйдет упрощённая модификация для такси. Основное отличие Lada Aura от Vesta — удлинённый на 25 см кузов.