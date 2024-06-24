ТОП-5 подержанных кроссоверов, от которых стоит держаться подальше

Пять подержанных кроссоверов, которые могут принести много хлопот

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Руководитель отдела оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев рассказал "Российской газете" о пяти моделях подержанных кроссоверов, которые могут доставить много хлопот владельцам.

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Среди них Land Rover Discovery (2004-2017), Peugeot 3008 (2013-2019), Land Rover Discovery Sport (2014-настоящее время), Range Rover Evoque (2011-2019) и Nissan X-Trail (2014-2021). Эти автомобили часто страдают от различных технических проблем, включая неисправности двигателя, подвески, электрики и трансмиссии, что приводит к дорогостоящему ремонту.

При выборе подержанного кроссовера важно учитывать потенциальные расходы на обслуживание и ремонт, проводить тщательную диагностику перед покупкой и выбирать автомобили с подтвержденной историей обслуживания.