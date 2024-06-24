Россияне резко перестали покупать новые авто: траты упали на миллиарды

Российский рынок новых авто сократился: траты на премиум-класс упали на 36%

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К лету 2024 года россияне стали реже вкладываться в покупку новых автомобилей. В мае общие расходы на приобретение машин в РФ составили 366 миллиардов рублей, что на 15% меньше, чем в апреле.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

Эксперты "Автостата" отмечают замедление финансовых потоков в автомобильный сектор второй месяц подряд. Доля премиум-класса упала почти на 30%, достигнув 11 тысяч машин и затрат в 83 миллиарда рублей, что на 36% меньше. Доля массовых автомобилей увеличилась с 69% до 77%, хотя их продажи также сократились.

Траты на китайские и российские автомобили также снизились на 10% и 4% соответственно. Средневзвешенная цена новых автомобилей снизилась на 8,5%, однако это не стимулировало рост покупок. В мае россияне приобрели 127 тысяч новых легковых автомобилей, что на 7% меньше, чем в апреле. Лидерами остаются Lada и китайские марки Haval, Geely и Chery.