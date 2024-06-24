Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренер рассказал о пользе "походки сумасшедшего"
Крысы и плесень оккупировали одном из домов в Барнауле
Страховка для летних поездок: советы по проверке и оформлению полисов
Летом важно правильно поливать помидоры. Рассказывем как
Инжир улучшает состояние кожи и укрепляет сосуды
Эксперты предупреждают: Венеция может быть полностью затоплена к 2150 году
Названы преимущества использования eSIM в смартфоне
Эмоциональные переживания ускоряют появление морщин
Татьяна Тишинская показала роскошные люстры за четыре миллиона рублей
Ваш новый автомобиль уже ржавеет: почему защита не работает

Почему современные автомобили ржавеют: эксперты объясняют причины

0:59
Авто

У современных автомобилей оцинкованные кузовные элементы и антикоррозийные средства теоретически должны предотвращать ржавчину. Однако рыжие пятна могут появляться даже на новых машинах.

Почему современные автомобили ржавеют: эксперты объясняют причины
Фото: Wikipedia by TTTNIS is licensed under Общественное достояние

Эксперт портала njcar. ru объясняет, что проблема в тонком лакокрасочном покрытии, которое легко поцарапать, и в неумелом нанесении защитной пленки. Заводские проблемы, как у Toyota RAV4 2010-2012 годов, также способствуют коррозии. Скрытые полости и недостаточная антикоррозийная защита на заводе приводят к ржавчине на рамах, порогах и лонжеронах.

Даже в специализированных сервисах не всегда правильно обрабатывают днище, оставляя ржавчину под антикоррозийным средством. Важно следить за состоянием кузова, очищать дренажные отверстия и правильно применять защитные меры, чтобы предотвратить коррозию.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.

Татьяна Навка заявила, что Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице
Артемий Лебедев рассказал Ольге Бузовой, как выступить перед школьниками
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
Анастасия Волочкова: Николай Басков спасает Отара Кушанашвили от цирроза печени
Виноград это просто обожает: полейте раствором кусты — всего 3 ложки для богатого урожая
Мощные ФАБ-3000 проходят "обкатку" на Харьковском направлении Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
В июле в междурядья клубники посадите это: почва станет плодородной, сорняки не смогут расти
Самое лучшее удобрение для свёклы в конце июня- начале июля: плоды будут наливаться крупными и сладкими
Чай со свежей мятой: как правильно заварить, чтобы раскрыть весь аромат
Чай со свежей мятой: как правильно заварить, чтобы раскрыть весь аромат
Последние материалы
Как защитить себя и автомобиль от молнии во время грозы
Сергей Жигунов дважды женился на актрисе Вере Новиковой
Тренер объяснила, как правильно выполнять позу дерева
Туристы оставили багаж дома, надеясь на "волшебную" доставку в диснейленд
Прожигать двигатель: полезный миф или необходимость?
Учёные пересмотрели теорию о возникновении пресной воды на Земле
В Москве бизнес-центр "Агат" перешел в собственность государства
Подкормите капусту в конце июня
Как вернуть деньги за страховку при продаже авто и другие секреты экономии
Ирина Алфёрова заявила, что Абдулов "состоял из друзей"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников