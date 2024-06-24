Ваш новый автомобиль уже ржавеет: почему защита не работает

Почему современные автомобили ржавеют: эксперты объясняют причины

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У современных автомобилей оцинкованные кузовные элементы и антикоррозийные средства теоретически должны предотвращать ржавчину. Однако рыжие пятна могут появляться даже на новых машинах.

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Эксперт портала njcar. ru объясняет, что проблема в тонком лакокрасочном покрытии, которое легко поцарапать, и в неумелом нанесении защитной пленки. Заводские проблемы, как у Toyota RAV4 2010-2012 годов, также способствуют коррозии. Скрытые полости и недостаточная антикоррозийная защита на заводе приводят к ржавчине на рамах, порогах и лонжеронах.

Даже в специализированных сервисах не всегда правильно обрабатывают днище, оставляя ржавчину под антикоррозийным средством. Важно следить за состоянием кузова, очищать дренажные отверстия и правильно применять защитные меры, чтобы предотвратить коррозию.