Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему современные автомобили ржавеют: эксперты объясняют причины
Тренер рассказал о пользе "походки сумасшедшего"
Крысы и плесень оккупировали одном из домов в Барнауле
Страховка для летних поездок: советы по проверке и оформлению полисов
Летом важно правильно поливать помидоры. Рассказывем как
Инжир улучшает состояние кожи и укрепляет сосуды
Эксперты предупреждают: Венеция может быть полностью затоплена к 2150 году
Названы преимущества использования eSIM в смартфоне
Эмоциональные переживания ускоряют появление морщин
Что делать, если молния ударит в вашу машину? Эксперты раскрыли секреты выживания

Как защитить себя и автомобиль от молнии во время грозы

1:00
Авто

Гроза в пути — это всегда неприятно и опасно. Плохая видимость, увеличенный расход топлива и молнии, сверкающие над головой, вызывают беспокойство. Молнии могут ударить в автомобиль, особенно из-за электромагнитных импульсов работающих систем машины. Однако современные автомобили имеют металлический кузов, который действует как "клетка Фарадея", защищая пассажиров и направляя электрический разряд в землю.

Как защитить себя и автомобиль от молнии во время грозы
Фото: commons.wikimedia.org by Marco Uberti is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Резиновые шины, хотя и являются изолятором, во время дождя становятся проводниками электричества. При ударе молнии автомобиль может серьезно пострадать, возможен пожар. Чтобы минимизировать риски, важно соблюдать меры предосторожности: не парковаться под деревьями, выключить антенну и радио, остановиться и выключить зажигание. Выходить из машины во время грозы опасно — лучше переждать непогоду внутри автомобиля, чтобы избежать ударов молнии.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.

Татьяна Навка заявила, что Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице
Артемий Лебедев рассказал Ольге Бузовой, как выступить перед школьниками
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
Анастасия Волочкова: Николай Басков спасает Отара Кушанашвили от цирроза печени
Виноград это просто обожает: полейте раствором кусты — всего 3 ложки для богатого урожая
Мощные ФАБ-3000 проходят "обкатку" на Харьковском направлении Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
В июле в междурядья клубники посадите это: почва станет плодородной, сорняки не смогут расти
Самое лучшее удобрение для свёклы в конце июня- начале июля: плоды будут наливаться крупными и сладкими
Чай со свежей мятой: как правильно заварить, чтобы раскрыть весь аромат
Чай со свежей мятой: как правильно заварить, чтобы раскрыть весь аромат
Последние материалы
Почему современные автомобили ржавеют: эксперты объясняют причины
Тренер рассказал о пользе "походки сумасшедшего"
Крысы и плесень оккупировали одном из домов в Барнауле
Страховка для летних поездок: советы по проверке и оформлению полисов
Летом важно правильно поливать помидоры. Рассказывем как
Инжир улучшает состояние кожи и укрепляет сосуды
Эксперты предупреждают: Венеция может быть полностью затоплена к 2150 году
Названы преимущества использования eSIM в смартфоне
Эмоциональные переживания ускоряют появление морщин
Татьяна Тишинская показала роскошные люстры за четыре миллиона рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников