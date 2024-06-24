Что делать, если молния ударит в вашу машину? Эксперты раскрыли секреты выживания

Как защитить себя и автомобиль от молнии во время грозы

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Гроза в пути — это всегда неприятно и опасно. Плохая видимость, увеличенный расход топлива и молнии, сверкающие над головой, вызывают беспокойство. Молнии могут ударить в автомобиль, особенно из-за электромагнитных импульсов работающих систем машины. Однако современные автомобили имеют металлический кузов, который действует как "клетка Фарадея", защищая пассажиров и направляя электрический разряд в землю.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco Uberti is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Резиновые шины, хотя и являются изолятором, во время дождя становятся проводниками электричества. При ударе молнии автомобиль может серьезно пострадать, возможен пожар. Чтобы минимизировать риски, важно соблюдать меры предосторожности: не парковаться под деревьями, выключить антенну и радио, остановиться и выключить зажигание. Выходить из машины во время грозы опасно — лучше переждать непогоду внутри автомобиля, чтобы избежать ударов молнии.