Что делать, если молния ударит в вашу машину? Эксперты раскрыли секреты выживания

Гроза в пути — это всегда неприятно и опасно. Плохая видимость, увеличенный расход топлива и молнии, сверкающие над головой, вызывают беспокойство. Молнии могут ударить в автомобиль, особенно из-за электромагнитных импульсов работающих систем машины. Однако современные автомобили имеют металлический кузов, который действует как "клетка Фарадея", защищая пассажиров и направляя электрический разряд в землю.
Резиновые шины, хотя и являются изолятором, во время дождя становятся проводниками электричества. При ударе молнии автомобиль может серьезно пострадать, возможен пожар. Чтобы минимизировать риски, важно соблюдать меры предосторожности: не парковаться под деревьями, выключить антенну и радио, остановиться и выключить зажигание. Выходить из машины во время грозы опасно — лучше переждать непогоду внутри автомобиля, чтобы избежать ударов молнии.
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.