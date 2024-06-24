Вы тоже ездите неправильно: как "прожарка" двигателя спасет ваш авто

Среди автомобилистов бытует мнение, что периодически нужно "прожигать" двигатель, двигаясь на высокой скорости и повышенных оборотах. Считается, что это избавляет от плавающих оборотов, добавляет мощности и снижает расход топлива.
Эксперт журнала "За рулем" Игорь Кацубо разобрался, насколько полезна такая практика для двигателя. Оказывается, постоянная езда на малых оборотах приводит к повышенному износу деталей и уменьшению срока службы двигателя. Периодическая работа на высоких оборотах помогает очистить свечи зажигания, камеры сгорания и детали турбины от нагара. Особенно важно делать это зимой, чтобы выпарить конденсат из моторного масла.
Правильная "прожарка" заключается в поддержании оборотов на уровне 5000 об/мин в течение 30-60 минут на трассе. Делать это нужно каждые 2-3 тыс. км пробега. Однако, если водитель регулярно переключается на высоких оборотах, такие процедуры ему не нужны. Начинать "прожарки" рекомендуется после 30 тыс. км пробега.
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