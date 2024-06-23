Секреты экономии на масле: не превратите авто в "недвижимость"

Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин объясняет, как можно сэкономить на моторном масле для автомобилей, купленных на вторичном рынке. Для простых атмосферных двигателей без высокой форсировки рекомендуется использовать масла с уровнем качества не ниже SN или А3/А5.
В условиях частых подделок лучше выбирать продукцию менее известных марок. Для сложных двигателей с турбонаддувом и непосредственным впрыском следует использовать масла спецификации SN+ или SP, чтобы избежать LSPI (низкоскоростного предварительного зажигания), которое может быстро вывести мотор из строя. Независимо от типа двигателя, важно регулярно менять масло и масляный фильтр, чтобы избежать повреждений.
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