Три ошибки водителей, из-за которых перегревается "автомат" и вариатор

Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин объяснил, почему автоматические коробки передач и вариаторы могут перегреваться.
Основные причины включают высокие потери тепла в гидротрансформаторе, износ фрикционных дисков и технические неисправности. Загрязнение радиатора, неисправности электровентилятора и термостата, старая или низкий уровень рабочей жидкости, а также конструктивные просчеты производителя также способствуют перегреву.
Условия эксплуатации, такие как длительное буксование или движение в пробках, и манера вождения, с частыми резкими ускорениями и торможениями, усиливают проблему. Чтобы предотвратить перегрев, важно следить за состоянием системы охлаждения и рабочей жидкости, а также учитывать особенности конструкции автомобиля.
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