Неожиданное открытие: зачем на самом деле нужна нейтральная передача в автомате

Нейтральная передача в автоматических коробках передач выполняет роль предохранителя, защищая водителя от случайных переключений между режимами "Drive" и "Rear". Об этом рассказал автоэксперт Егор Васильев в беседе с агентством "Прайм".

Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0