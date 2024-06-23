Неожиданное открытие: зачем на самом деле нужна нейтральная передача в автомате

Автоэксперт рассказал о роли нейтральной передачи в автоматических коробках передач

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Нейтральная передача в автоматических коробках передач выполняет роль предохранителя, защищая водителя от случайных переключений между режимами "Drive" и "Rear". Об этом рассказал автоэксперт Егор Васильев в беседе с агентством "Прайм".

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Он пояснил, что классические коробки передач используют механическую защиту от случайных переключений, тогда как в современных автоматах с системой управления Shift by Wire нейтральная передача обязательна для переключения.

Использование нейтральной передачи в АКПП необходимо лишь в редких случаях, таких как буксировка на короткие расстояния или аварийные ситуации. Переключение на нейтраль при остановках, например, на светофорах, не снижает износ коробки и не экономит топливо, подчеркнул Васильев.