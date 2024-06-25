Жара в машине? Узнайте, как охладить напитки и сладости прямо в бардачке

В некоторые дни в салоне автомобиля становится невыносимо жарко. Оставлять продукты на сиденьях нельзя: шоколад быстро тает, а прохладительные напитки мгновенно нагреваются.
Как же охладить лакомства и напитки? Оказывается, это можно легко сделать прямо в автомобиле.
Нужно всего лишь правильно настроить бардачок, и он превратится в мини-холодильник.
Что должен сделать водитель:
Если автомобилист замечает, что шоколадные батончики тают, а напитки становятся тёплыми, следует положить их в бардачок.
Перед этим нужно проверить наличие специального отверстия в бардачке, которое есть во многих автомобилях. Оно предназначено для охлаждения этого отделения.
Достаточно открыть заслонку, включить кондиционер, и в бардачке начнёт циркулировать холодный воздух.
Теперь можно смело класть в ящик продукты: они охладятся и долго останутся свежими.
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