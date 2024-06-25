Таинственное шипение: вот, что надо сделать, если услышите "пшик" при открытии бензобака

При открытии крышки топливного бака иногда можно услышать своеобразный звук, напоминающий "пшик".
Некоторые автовладельцы воспринимают это как проблему и стремятся её устранить, в то время как другие не придают этому значения и продолжают эксплуатировать автомобиль.
Попробуем выяснить, является ли звук "пшик" признаком неисправности и что следует предпринять в таком случае.
Причины появления звука
Этот звук возникает из-за изменения давления внутри топливного бака при открытии крышки. В этот момент воздух засасывается внутрь бака, что, по словам механиков, не является нормальным явлением.
Считается, что в условиях разряженного давления топливный насос не может обеспечить необходимое давление. Это может привести к ухудшению динамики автомобиля и деформации бака, а также другим серьёзным повреждениям.
Как устранить проблему
Производители современных автомобилей оснащают крышки топливных баков специальными клапанами, через которые в бак поступает воздух.
Со временем из-за пыли клапан может засориться, и воздух перестаёт проникать в бак.
Для восстановления нормальной работы необходимо разобрать крышку топливного бака и очистить фильтр либо промыть его специальными средствами.
Если это не поможет, рекомендуется заменить крышку на новую.
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