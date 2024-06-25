Не тратьте деньги на полироли: вот что действительно поможет вашему авто блестеть

Со временем поверхность автомобиля теряет свой блеск. Это происходит из-за загрязнений и воздействия реагентов на лакокрасочное покрытие. В такой ситуации машина, скорее всего, не будет блестеть даже после тщательной мойки.
Конечно, можно отполировать автомобиль, но не у всех водителей есть необходимые инструменты и полироли. Однако, процедуру можно выполнить вручную, используя средство, которое, вероятно, найдётся в ванной комнате.
О каком средстве идёт речь?
Вместо полиролей можно использовать кондиционер для волос. Лучше всего выбрать бальзам, содержащий силикон и ланолин.
Из этого средства нужно приготовить раствор. Для этого достаточно развести 100 граммов кондиционера в 10 литрах чистой воды.
Полученную смесь нужно нанести на поверхность автомобиля, используя мягкую ткань. После высыхания средство следует протереть покрытие микрофибровой салфеткой. В результате появится красивый блеск, а цвет станет более ярким.
Нюансы процедуры
Поэтому перед применением следует внимательно изучить состав кондиционера и протестировать его на небольшом участке поверхности авто.
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