Не тратьте деньги на полироли: вот что действительно поможет вашему авто блестеть

Как отполировать автомобиль без полиролей

1:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Со временем поверхность автомобиля теряет свой блеск. Это происходит из-за загрязнений и воздействия реагентов на лакокрасочное покрытие. В такой ситуации машина, скорее всего, не будет блестеть даже после тщательной мойки.

Фото: commons.wikimedia.org by Динкун Чен is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Конечно, можно отполировать автомобиль, но не у всех водителей есть необходимые инструменты и полироли. Однако, процедуру можно выполнить вручную, используя средство, которое, вероятно, найдётся в ванной комнате.

О каком средстве идёт речь?

Вместо полиролей можно использовать кондиционер для волос. Лучше всего выбрать бальзам, содержащий силикон и ланолин.

Из этого средства нужно приготовить раствор. Для этого достаточно развести 100 граммов кондиционера в 10 литрах чистой воды.

Полученную смесь нужно нанести на поверхность автомобиля, используя мягкую ткань. После высыхания средство следует протереть покрытие микрофибровой салфеткой. В результате появится красивый блеск, а цвет станет более ярким.

Нюансы процедуры

Во-первых , перед нанесением кондиционера машину нужно помыть и убедиться, что на поверхности не осталось пыли и загрязнений.

, перед нанесением кондиционера машину нужно помыть и убедиться, что на поверхности не осталось пыли и загрязнений. Во-вторых , необходимо припарковаться в тени или в гараже, чтобы на машину не попадал солнечный свет.

, необходимо припарковаться в тени или в гараже, чтобы на машину не попадал солнечный свет. В-третьих, нужно учитывать, что в используемом средстве могут быть компоненты, опасные для лака и краски.

Поэтому перед применением следует внимательно изучить состав кондиционера и протестировать его на небольшом участке поверхности авто.