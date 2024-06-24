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Китай и Франция запустили спутник для поиска мощнейших взрывов во Вселенной

AFP: стартовал международный проект по обнаружению космических гамма-всплесков

1:37
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Франция и Китай вывели на орбиту новый спутник в рамках совместной космической миссии по наблюдению за переменными космическими объектами (SVOM). Запуск был осуществлён с помощью китайской ракеты Long March 2-C с космодрома в Сичане, расположенного в провинции Сычуань, 22 июня, сообщает портал Phys. org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

AFP: стартовал международный проект по обнаружению космических гамма-всплесков
Фото: Роскосмос is licensed under public domain

Спутник SVOM предназначен для обнаружения гамма-всплесков — самых мощных взрывов во Вселенной, возникающих при рождении сверхновых или слиянии звёзд. Эти всплески создают чрезвычайно яркие космические лучи, способные излучать больше энергии, чем миллиард миллиардов солнц.

Гамма-всплески несут информацию о газовых облаках и галактиках, через которые они проходят, путешествуя сквозь космос.

Самые далекие из известных всплесков произошли всего через 630 миллионов лет после Большого взрыва, когда Вселенная была ещё в своём начальном состоянии.

Основная трудность в изучении гамма-всплесков заключается в их кратковременности, что вынуждает учёных действовать быстро для сбора данных.

SVOM будет находиться на орбите на высоте 625 километров над Землёй. При обнаружении всплеска спутник автоматически отправит сигнал дежурной команде. Специалисты должны будут в течение пяти минут активировать наземную сеть телескопов и направить их на источник вспышки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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