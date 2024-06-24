Секрет опытных водителей: как быстро охладить салон без кондиционера

Как быстро охладить салон автомобиля без кондиционера

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Возможно, предстоящее лето будет таким же жарким, как и в предыдущие годы.

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Если температура будет часто достигать высоких значений, водителям и пассажирам придётся непросто.

Конечно, можно периодически включать кондиционер. Однако многие автомобилисты избегают частого использования его из-за риска чрезмерного охлаждения и резких перепадов температур.

Сначала стоит попытаться проветрить салон автомобиля без использования дополнительных устройств. Следующий метод может сработать даже в самый жаркий день и даже если автомобиль долго стоял на солнце.

Как проветрить салон

Чтобы охладить салон автомобиля, сначала нужно опустить стекло на одной из передних дверей. Затем следует открыть и закрыть одну из задних дверей несколько раз. Желательно, чтобы таких циклов было несколько.

Эти действия позволят вывести горячий воздух из автомобиля и впустить прохладный. Температура в салоне станет приемлемой, и водителю с пассажирами будет комфортно в течение долгого времени.