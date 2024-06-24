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Как привычка держать двигатель на высоких оборотах убивает ваш автомобиль

Эксперты составили список причин, почему нельзя ездить на высоких оборотах

1:21
Авто

Многие водители, особенно владельцы спортивных автомобилей или любители активной езды, часто держат двигатель на высоких оборотах. Это действительно придает ощущение ускорения и драйва, но такой стиль вождения может привести к серьезным проблемам с автомобилем.

Эксперты составили список причин, почему нельзя ездить на высоких оборотах
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперты утверждают, что постоянная работа на высоких оборотах увеличивает нагрузку на все внутренние компоненты двигателя: поршни, кольца, цилиндры, клапаны.

Работа на высоких оборотах создает большое количество тепла. Если система охлаждения не справляется с этим, возможен перегрев двигателя. Перегрев может вызвать деформацию головки блока цилиндров, повреждение прокладки ГБЦ и других важных частей двигателя.

При высоких оборотах двигатель потребляет значительно больше топлива, чем в обычном режиме. Это не только увеличивает эксплуатационные расходы, но и снижает эффективность автомобиля, заставляя чаще заезжать на заправку. Кроме того, повышенный расход топлива ведет к увеличению выбросов вредных веществ в атмосферу, что негативно сказывается на экологии.

Езда на высоких оборотах увеличивает нагрузку на сцепление, коробку передач, ведущие валы и другие компоненты трансмиссии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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