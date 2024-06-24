Как привычка держать двигатель на высоких оборотах убивает ваш автомобиль

Многие водители, особенно владельцы спортивных автомобилей или любители активной езды, часто держат двигатель на высоких оборотах. Это действительно придает ощущение ускорения и драйва, но такой стиль вождения может привести к серьезным проблемам с автомобилем.
Эксперты утверждают, что постоянная работа на высоких оборотах увеличивает нагрузку на все внутренние компоненты двигателя: поршни, кольца, цилиндры, клапаны.
Работа на высоких оборотах создает большое количество тепла. Если система охлаждения не справляется с этим, возможен перегрев двигателя. Перегрев может вызвать деформацию головки блока цилиндров, повреждение прокладки ГБЦ и других важных частей двигателя.
При высоких оборотах двигатель потребляет значительно больше топлива, чем в обычном режиме. Это не только увеличивает эксплуатационные расходы, но и снижает эффективность автомобиля, заставляя чаще заезжать на заправку. Кроме того, повышенный расход топлива ведет к увеличению выбросов вредных веществ в атмосферу, что негативно сказывается на экологии.
Езда на высоких оборотах увеличивает нагрузку на сцепление, коробку передач, ведущие валы и другие компоненты трансмиссии.
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.